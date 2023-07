Daudia, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Solo noi'

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito "Solo noi" (Play&Oracle Records) il nuovo singolo dei Daudia, il duo dei cantautori e musicisti Davide Maiale e Claudia Pasquariello, disponibile su tutte le piattaforme streaming. Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito "Solo noi" (Play&Oracle Records) il nuovo singolo dei Daudia, il duo dei cantautori e musicisti Davide Maiale e Claudia Pasquariello, disponibile su tutte le piattaforme streaming.





"Solo noi" è un brano acoustic-pop, genere che caratterizza i Daudia sin dagli esordi sulla scena social (che li vede protagonisti con milioni di views dei loro video all'attivo), e che anticipa l’uscita del terzo album (il primo di soli inediti per il duo) previsto entro fine 2023. La pubblicazione arriva ad un anno dall’ultimo singolo (presentato negli Stati Uniti) e a meno di due mesi dall’uscita di "Non Vado Via" l’ultimo brano di Arisa, di cui sono coautori.

Per quel che riguarda Daudia, è il duo dei cantautori e polistrumentisti Davide Maiale e Claudia Pasquariello. All’attivo dal dicembre del 2016, tocco distintivo del progetto Daudia è l’armonia delle voci che si intrecciano con originali armonizzazioni, valorizzate dal sound acustico e fresco delle produzioni discografiche, che sono realizzate con strumenti quali Ukulele, chitarra acustica, pianoforte. Molto seguiti anche all’estero, con il loro progetto si sono esibiti in programmi tv internazionali come X Factor Uk, X Factor Romania (arrivando in semifinale), nazionali come The Winner is ed in competizioni come Area Sanremo 2018 (vincitori col brano "Chiedi al mare"), 2019 e 2020, qualificandosi sempre come finalisti (con i brani "Scorpione" e "Fuori da questa stanza") e 1M Next. A luglio 2020 pubblicano la versione acustica del brano "Jerusalema", che diventa virale in pochi giorni e fa subito il giro delle TV e dei quotidiani internazionali, totalizzando milioni di visualizzazioni e permettendo ai Daudia di essere ospiti di programmi tv in tutto il mondo (Usa, Bulgaria, Sudafrica, Kenya, Francia, Uk, Romania ecc). Hanno pubblicato gli album di cover "An unplugged Merry Christmas" (Play&Oracle records - 2020) e "All around the POP" (Play&Oracle Records – 2021) e i singoli "Back and forth (No more e "Un altro giorno" (2018), "Via d'uscita" e "Ciao amore mio" (2020), "The one who said goodbye" (2022).