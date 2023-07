Ketchup e Barbecue all’italiana, ecco le nuove Salse Cirio

Due novità di gusto proposte in una innovativa confezione anti-spreco. Cirio presenta Ketchup all’italiana e Barbecue all’italiana, due novità che rivoluzionano il concetto delle classiche salse da condimento e vengono presentate in una esclusiva confezione anti-spreco, il dopypack, che fa il suo debutto in questo scaffale. Connubio perfetto di gusto, qualità e servizio, soddisfano appieno le esigenze di un consumatore giovane e della sua famiglia, sperimentatore di nuovi sapori ed attento a prodotti con ingredienti naturali e all’eccellenza garantita dallo specialista del pomodoro Cirio. Due novità di gusto proposte in una innovativa confezione anti-spreco. Cirio presenta Ketchup all’italiana e Barbecue all’italiana, due novità che rivoluzionano il concetto delle classiche salse da condimento e vengono presentate in una esclusiva confezione anti-spreco, il dopypack, che fa il suo debutto in questo scaffale. Connubio perfetto di gusto, qualità e servizio, soddisfano appieno le esigenze di un consumatore giovane e della sua famiglia, sperimentatore di nuovi sapori ed attento a prodotti con ingredienti naturali e all’eccellenza garantita dallo specialista del pomodoro Cirio.





Proposte in una impattante, moderna ed esclusiva confezione antispreco da 120 gr, Ketchup e Barbecue all’italiana Cirio sono caratterizzate da:

- una lista ingredienti corta,

- con ingredienti di origine naturale e selezionati per la loro qualità,

- con 100% pomodoro italiano da agricoltura sostenibile,

- senza glutine, senza coloranti, senza conservanti e senza allergeni,

- adatti a vegani e vegetariani

- con aceto di vino.





Ketchup all'italiana





Dall’esperienza Cirio, eccellenza italiana nel mondo del pomodoro, nasce Ketchup all’italiana, adatto a tutti per la sua naturalità e per la qualità degli ingredienti: un gusto semplice ed avvolgente, dolce e delicato, amato anche dai più piccoli. A base di 5 ingredienti, tutti naturali, e con tanto pomodoro (228 gr di pomodoro per 100 gr di ketchup), Ketchup all’italiana Cirio soddisfa i gusti di tutta la famiglia. Ed è un’ottima scelta anche per l’ambiente, perché preparato con pomodori 100% italiani da agricoltura sostenibile.

Inoltre, Ketchup all’italiana Cirio è privo di coloranti, conservanti, esaltatori di sapidità, addensanti, acidificanti, aromi artificiali, per esaltare ancor più il gusto semplice e genuino della natura.

Confezione doypack da 120gr al prezzo al pubblico consigliato di 1,29 euro.





Barbecue all'italiana





Sfiziosa e con un gusto affumicato autentico ottenuto dall’affumicatura del legno, Barbecue all’italiana Cirio è una ricetta appetitosa e dal sapore agrodolce ben equilibrato, proprio come piace a noi italiani! È adatta a tutti perché è ottenuta con una lista ingredienti corta e con il migliore pomodoro, 100% italiano e da agricoltura sostenibile.

È senza coloranti, conservanti, esaltatori di sapidità.

Ideale per accompagnare i momenti di convivialità in famiglia e per arricchire con gusto e naturalità pietanze di carne cucinate al grill.

Confezione doypack da 120gr al prezzo al pubblico consigliato di 1,49 euro.





Un packaging unico





Ketchup all’italiana e Barbecue all’italiana Cirio sono proposte nel formato doypack 120 grammi: un’offerta esclusiva, impattante ed innovativa non ancora presente nel mercato dei condimenti-salse.

Il doypack 120 grammi vuole essere componente di praticità e servizio, con tappo richiudibile e soprattutto ANTISPRECO: la confezione infatti é squizzy fino all’ultima goccia, evitando rimanenze residue in frigorifero. Si può facilmente terminare in un paio di pasti da una famiglia media di 4 componenti. Doypack 120 grammi corrisponde a circa 10-12 bustine monodose ed è adatta chi è attento ai consumi e a chi si vuole avvicinare per la prima volta ai nuovi gusti.

La grafica in etichetta giovane e pop di Ketchup all’italiana e Barbecue all’italiana rende le due novità estremamente attrattive, glamour ed indicate ad un consumo giovane e famigliare.