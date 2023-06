Vallepicciola IGT Toscana Bianco Chardonnay 100% alla conquista del mondo

Photo credits: fonte ufficio stampa smstudio

"Vallepicciola punta all'eccellenza". Con queste semplici ma efficaci parole, Alessandro Cellai enologo e direttore generale di Vallepicciola lancia la sua sfida dal cuore del Chianti Classico in Toscana. Una sfida che parte dal Vallepicciola 2021 IGT Toscana Bianco Chardonnay 100%, uno Chardonnay in purezza e di grande struttura. Assieme a questa eccellenza, nella nuova linea top gamma dei Grandi Cru ci sono anche il Vallepicciola 2020 IGT Toscana Rosso Sangiovese 100% e il Migliore' 2019 IGT Toscana Rosso.





"Di queste nostre tre creazioni, il Vallepicciola 2021 IGT Toscana Bianco Chardonnay 100% rappresenta sicuramente il coronamento di un percorso che, dal mio arrivo a Vallepicciola, punta alla ricerca del perfetto connubio tra caratteristiche argillose di questi terreni e altitudini importanti. Nel bicchiere tutto questo si traduce in grande struttura e piacevolezza" spiega Alessandro Cellai che continua: "Per me è una occasione, il doppio ruolo in azienda, come enologo e in qualità di direttore generale. Infatti, dirigendo Vallepicciola posso trasferire con ancora di più efficacia la mia filosofia in ogni singola bottiglia" sottolinea il direttore.

Grande passione, esperienza decennale e impegno minuzioso sono i tre elementi che Cellai ha trasferito a Vallepicciola, fino alla creazione di un vino bianco importante come il Vallepicciola 2021 IGT Toscana Bianco Chardonnay 100%. Invecchiato in barriques per 12 mesi con batonnage una volta al mese, questo Chardonnay alla vista si presenta di colore giallo paglierino a gradazione intensa, prima di concedere al palato le sue note di albicocca, pesca e qualche sentore di ananas. "Questo Chardonnay, frutto di un lavoro tanto in vigna quanto in cantina, rappresenta l'abbinamento ideale tra ricchezza di sentori, eleganza nel gusto e una sapidità vivace così come si conviene a uno Chardonnay di grande struttura ed espressività" sottolinea l'enologo.

Per Cellai il suo arrivo a Vallepicciola rappresenta l'ultima ed entusiasmante sfida. "A Vallepicciola, su queste tre colline dalle quali si gode di una vista mozzafiato sulla impagabile ricchezza di questi territori, dopo avere appreso i segreti dal mio grande maestro Giacomo Tachis e dopo avere incrociato le mani con decine di vigne, metto a frutto 30 anni di esperienza professionale giusto a pochi metri dal luogo dove sono nato. In un certo senso, l'esperienza a Vallepicciola per me è come creare vino nel giardino di casa mia" spiega Cellai che sottolinea "Nel Vallepicciola 2021 IGT Toscana Bianco Chardonnay 100% sono racchiusi tutti questi elementi che raccontano la mia storia, il territorio, il vitigno e anche l'anima di chi assieme a me lo produce" conclude Cellai.

Vallepicciola è una delle realtà vitivinicole più rappresentative del territorio senese e del Chianti Classico. Con i suoi 107 ettari di vigneto che racchiudono tutta l'essenza di una regione abituata a stupire per arte, storia, cultura, tradizioni, Vallepicciola è decisa a conquistare i mercati esteri grazie alla l'infinita gamma di aromi e sapori che solo la ricchezza enologica della Toscana è capace di sprigionare. Da questo inestimabile patrimonio, Vallepicciola con la sua linea dei Grandi Cru è determinata a posizionarsi tra i primi a produrre vino di alta qualità nel mondo.