Catanzaro, problemi col vicinato e finisce in manette

BORGIA (CZ) - I Carabinieri della Stazione di Borgia traevano in arresto un uomo di 54 anni del posto per essersi reso responsabile dei reati di violenza privata, violazione di domicilio), minaccia aggravata e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Nella circostanza l’uomo, per problemi di vicinato, dapprima danneggiava a calci l’autovettura del vicino di casa nonché compagno della nipote ed immediatamente dopo si introduceva all’interno della sua abitazione minacciandolo di morte con una roncola. Il solerte intervento dei Carabinieri ha consentito di disarmare l’uomo e di immobilizzarlo. Il procedimento pende attualmente nella fase delle indagini preliminari.