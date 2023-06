- Mike Pence, ex vice presidente americano, in corsa tra i repubblicani per le presidenziali del 2024, è volato a Kiev per incontrare Zelensky. A darne la notizia è stata la Nbc News a cui il candidato repubblicato ha rilasciato da Kiev una dichiarazione: "Visitare l'Ucraina, rafforza la mia determinazione a fare la mia parte, a continuare a chiedere un forte sostegno americano ai nostri amici e alleati ucraini".