Prosecco Bottega, Zaia: 'Un primato che rappresenta un intero comparto. Aziende e prodotti ambasciatori della nostra terra'

"Il Prosecco continua a conquistare primati, distinguendosi nei mercati mondiali come fenomeno di grande pregio, per qualità di prodotto ma anche per quantità di bottiglie esportate nel Mondo. Complimenti a Bottega Gold Prosecco DOC, che ha conquistato il primo posto nel podio della categoria 'Champagne e degli spumanti' per vendite nei duty free internazionali. Un risultato che riempie di soddisfazione, frutto di passione e imprenditorialità, raggiunto superando davvero dei 'mostri sacri' della produzione enologica d'oltralpe". Sono le parole del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando il ranking IWSR 2022, in cui appaiono le più prestigiose maison di Prosecco, Champagne e Cava. Iwsr è la principale fonte di dati e analisi sul mercato delle bevande alcoliche e tiene traccia del consumo e delle tendenze complessive a livello globale.





"È un risultato che rende bene l'idea di come il Prosecco, da fenomeno di costume, negli anni sia diventato una realtà richiesta e consolidata nei mercati mondiali, fidelizzando milioni di consumatori grazie alla qualità del nostro vino, ma anche alle capacità dei produttori: persone illuminate che hanno esportato all'estero non solo il prodotto, ma anche la cultura e l'identità del nostro territorio. Le aziende venete ora hanno anche un ruolo di ‘ambassador' dell'intera nostra regione: il successo dei Prosecco sta facendo da volano anche ad altre produzioni tipiche, conquistando sempre maggiori spazi per il Veneto nell'export agroalimentare. Con un fenomeno relativamente nuovo: il turismo estero legato alle produzioni enoiche, che sta registrando volumi di crescita davvero sorprendenti verso i nostri territori: un modello, che stiamo studiando e implementando per le Colline del Prosecco e per ulteriori territori regionali, basato anche su sostenibilità ed ecologia" a dichiarato ancora Luca Zaia.