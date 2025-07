Taranto, omicidio al Quartiere Tamburi: sabato l’udienza di convalida per Michele Caforio

TARANTO - Si terrà nella mattinata di sabato 19 luglio l’udienza di convalida del fermo nei confronti di Michele Caforio, il 37enne ritenuto responsabile della sparatoria avvenuta mercoledì 16 luglio nel Quartiere Tamburi di Taranto, in cui ha perso la vita Carmelo Nigro, 45 anni.Attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Taranto, Caforio è indagato per omicidio aggravato dal metodo mafioso, oltre che per detenzione e porto illegale di arma da sparo, detenzione e porto illecito di munizionamento ed esplosioni in luogo pubblico. L’indagato sarà ascoltato dal Giudice per le Indagini Preliminari, che si pronuncerà sulla richiesta di convalida avanzata dal PM Salvatore Colella. Caforio è assistito dagli avvocati Pasquale Blasi e Franz Pesare.Nel frattempo, restano gravissime le condizioni di Pietro Caforio, fratello dell’indagato, rimasto ferito nel conflitto a fuoco. Il 34enne è ricoverato in rianimazione e il suo quadro clinico è stazionario, ma critico. Le indagini della Procura proseguono per ricostruire la dinamica dell’accaduto e il contesto in cui è maturata la sparatoria.