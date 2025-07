Tragedia a Gallipoli: muore il bambino di 7 anni annegato in un’acquapark

GALLIPOLI – Non ce l’ha fatta il bambino di 7 anni che ieri era stato soccorso privo di sensi nella piscina di un parco acquatico a Gallipoli. Il piccolo, in vacanza con la sua famiglia, era stato ricoverato in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Sacro Cuore” della città salentina. Oggi il suo cuore ha smesso di battere.

Fin dai primi momenti, la situazione clinica era apparsa estremamente critica. Nonostante i tentativi dei soccorritori e dei medici, il quadro si è aggravato nel corso delle ore, fino al decesso.

La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta per far luce sull’accaduto. Al momento non risultano persone indagate, ma gli inquirenti hanno già avviato gli accertamenti per ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità, anche sul fronte della sorveglianza e delle misure di sicurezza all’interno della struttura.

Il dramma ha colpito profondamente la comunità locale e i numerosi turisti presenti in zona. Un momento di svago e spensieratezza si è trasformato in tragedia, lasciando dietro di sé dolore e domande ancora senza risposta.

L'acquapark, raggiunto dalle autorità, potrebbe essere oggetto nei prossimi giorni di ulteriori ispezioni. Nel frattempo, si stringe attorno alla famiglia il cordoglio della città.