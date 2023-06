MOLFETTA - E' stata ritrovata nella notte la molfettese Rosaria Farinola, 27 anni, scomparsa da Molfetta da mercoledì 14 giugno. Sono stati i familiari della giovane titolare del bar Italian Coffee a dare la notizia. “Vi vogliamo ringraziare ad uno ad uno per l’aiuto, l’affetto, la vicinanza mostrata”, si legge sui social. La 27enne doveva raggiungere il fidanzato a Barletta per trascorrere insieme una giornata al mare, ma non era mai arrivata all’appuntamento.