Mirko Valeri feat Maria Grosso, uscito il singolo dal titolo 'Ora voglio vivere'

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito su tutte le piattaforme digitali il singolo "Ora Voglio Vivere" di Mirko Valeri in feat. con Maria Grosso e prodotto da NewAir. La canzone è stata scritta dai due artisti. Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito su tutte le piattaforme digitali il singolo "Ora Voglio Vivere" di Mirko Valeri in feat. con Maria Grosso e prodotto da NewAir. La canzone è stata scritta dai due artisti.





"Credo sia fondamentale lanciare un messaggio positivo. La mia storia di resilienza deve essere un esempio positivo per chi si trova nel problema della tossicodipendenza. Scrivo queste canzoni perchè spero possa essere colto il mio amore per la vita che sono riuscito a riprendere. Maria è una bravissima persona con la quale stiamo portando avanti discorsi che potranno sostenere persone con una disabilità e non solo" ha dichiarato Mirko Valeri.

"Credo fermamente che persone con una disabilità, oggi giorno, grazie soprattutto alle nuove tecnologie, possono svolgere una vita totalmente autonoma, possono essere una risorsa per la società e non dobbiamo nasconderci dalla disabilità. Sono fermamente convinta che siamo noi a dover dimostrare che possiamo fare tutto. Dedico questa canzone a tutte le persone che hanno una disabilità" ha dichiarato, invece, Maria Grosso.

"Ora voglio vivere" racconta della superficialità con la quale si viene giudicati da chi non ci conosce solo per ciò che mostriamo. Le storie di vita e la formazione artistica dei 2 artisti sono differenti ma grazie alla loro amicizia nella vita privata hanno trovato un punto d'incontro e sono riusciti ad unire i due mondi. Tossicodipendenza e disabilità visiva hanno dato il connubio nella scrittura di questa canzone.

Gli arrangiamenti sono stati curati dai T.R.S. che hanno suonato il proprio strumento in studio di registrazione. La Session Band è composta da Davide Gullo alla batteria, Matteo Gullo al basso. Gabriele Carone alle tastiere e Sergio Sannipoli alla chitarra. Mix e Master sono stati fatti al NewAir Studio.

Il videoclip è stato girato interamente girato al Parco Degli Acquedotti Romani. Le riprese sono state fatte da Alessio Tancorra (Videomaker di Cusano Italia TV) e il montaggio da Edoardo Vivenzio.