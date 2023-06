E' morto Silvio Berlusconi: aveva 86 anni

Silvio Berlusconi è morto. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore al San Raffaele, dove erano arrivati tutti i suoi parenti in mattinata. Una folla si e' riunita davanti all'ingresso dell'Ospedale San Raffaele, dopo aver appreso della morte del fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi. Molti passanti e studenti hanno iniziato a riprendere con il telefonino i cronisti e gli operatori giunti intanto sul posto.“Silvio Berlusconi è stato per me un avversario politico formidabile, ma anche una persona affettuosa e gentile in ogni occasione in cui l’ho incontrato e gli ho parlato. Aveva una concezione della vita piena e senza paura, persino delle profonde contraddizioni che ha scelto o che non ha potuto evitare. Le ha vissute con spirito ironico e con grande capacità politica, imprenditoriale e umana. Ha subito furibondi attacchi reagendo con forza sovrumana e con la tristezza di chi non ha avuto tutto l’amore che avrebbe desiderato. Sono addolorato come credo moltissimi italiani e avrei voluto salutarlo prima che se ne andasse, ma il pudore di disturbarlo e la speranza che stesse meglio mi hanno frenato. Nei libri di storia avrà molte pagine di grande importanza. Esprimo alla sua famiglia, alla comunità di Forza Italia e a tutti i suoi cari, le condoglianze mie personali e della Regione Puglia”. Sono le parole di cordoglio del presidente della Regione Pugliaper la scomparsa di Silvio Berlusconi."Partecipo al profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Lo ricordo come un leader politico che, nel suo lungo e intenso impegno pubblico, ha esercitato una grande influenza nella vita del nostro paese, incidendo non solo sulle Istituzioni, ma anche nella vita di tutti i cittadini". Lo dice. "Nel nostro lungo confronto politico abbiamo rappresentato mondi diversi e contrapposti, ma la nostra rivalità non è mai trascesa in sentimenti di inimicizia sul piano personale, mantenendo il confronto in un ambito di reciproco rispetto."Scusami Paolo, ma e' arrivata una notizia che non avremmo mai voluto leggere. Ve la leggo come e' arrivata adesso a me, con un'agenzia. Il presidente Berlusconi non c'e' piu'". Cosi' il presidente della Regione Liguria