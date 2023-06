Dado Pesce Bauer, il dado gluten-free più buono per tutti

Photo credits: fonte ufficio stampa Echo

Preparato con materie prime accuratamente selezionate, una lenta e sapiente lavorazione artigianale, e l'aggiunta di olio extra vergine d'oliva per esaltarne l'intensità di gusto. Buono per tutti perché nessuno debba rinunciare ai profumi del mare a tavola. E a piatti prelibati come il risotto ai frutti di mare, la zuppa di pesce, secondi di pesce e salse avvolgenti.





A base di merluzzo e gamberetto disidratati ed estratto di granchio, che si uniscono a verdure di prima scelta, Dado Pesce Bauer regala primi e secondi piatti saporiti e originali per sorprendere anche i palati più esigenti.

Senza Glutine e Senza Lattosio, Dado Pesce Bauer viene incontro a tutti coloro che presentano specifiche esigenze o semplicemente a chi desidera assaporare ricette buone e saporite, ma anche leggere e facilmente digeribili.

Dado Pesce Bauer coniuga bontà e versatilità in un magico cubetto. Più buono per tutti.





Modalità d'uso





Per ottenere un gradevole Brodo di Pesce, immergere 1 dado in 500 ml di acqua e portare a ebollizione per un paio di minuti per favorirne lo scioglimento. Il prodotto può inoltre essere aggiunto ai cibi nel corso della cottura e nella quantità desiderata, per arricchire ed esaltare il sapore di zuppe di pesce, minestre, sughi di pesce, piatti di pesce, risotti, ecc.





Ingredienti





Estratto per brodo di proteine vegetali di soia e di mais, sale iodato: 37%, olio di palma RSPO SG, merluzzo disidratato: 5%, verdure disidratate in proporzione variabile (carota, cipolla, pomodoro, patata, prezzemolo, porro, aglio, sedano): 3,9%, olio extra vergine d'oliva: 3,6%, gamberetto disidratato: 1,5%, estratto di granchio: 1,5%.





Il prodotto teme l'umidità ed ogni fonte di calore. Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Formato e prezzo: confezione da 60 gr. a 3,20 EURO.