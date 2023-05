Schweppes protagonista della Mixology

Photo credits: foto ufficio stampa 3rd Floor

Schweppes, marchio icona in tutto il mondo per la sua tradizione e punto di riferimento per l'industria del beverage, è protagonista di una serie di attività ed eventi nell'ambito della mixology quali Mixology Experience tenutasi a Milano dal 7 al 9 maggio, spazio di incontro e scambio per tutta la Bar Industry internazionale e Roma Bar Show, un evento italiano esclusivamente dedicato all'industria del beverage, alcolico e non, e al mondo della mixology, in programma a Roma il 29 e 30 maggio nella storica cornice del Palazzo Dei Congressi.