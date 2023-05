Tv, martedì 16 maggio 2023 su Rai 3 e Rai Storia nuovo appuntamento con 'Passato e Presente' con Paolo Mieli

Venerdì 7 giugno 1918 un'esplosione scuote la Sutter e Thévenot, a Castellazzo di Bollate, in provincia di Milano. Si tratta di una delle molte fabbriche impiantate negli anni della Prima guerra mondiale nel triangolo industriale per soddisfare il fabbisogno del comando militare. Venerdì 7 giugno 1918 un'esplosione scuote la Sutter e Thévenot, a Castellazzo di Bollate, in provincia di Milano. Si tratta di una delle molte fabbriche impiantate negli anni della Prima guerra mondiale nel triangolo industriale per soddisfare il fabbisogno del comando militare.





Paolo Mieli torna con la professoressa Barbara Bracco sui luoghi di questa tragedia dimenticata a "Passato e Presente", in onda martedì 16 maggio alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia. La deflagrazione provoca oltre cinquanta morti e circa 300 feriti, in gran parte donne. Da tempo qui, come nel resto del Paese, le donne rivestono un ruolo cruciale per il funzionamento non solo dell'industria, ma di tutta la macchina statale, divenendo una componente essenziale di quello che è stato definito il "fronte interno".