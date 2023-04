Ucraina: nave russa armata con 4 missili Kalibr nel Mar Nero

Inoltre, una nave da guerra russa è stata segnalata nel Mar d'Azov e fino a sette navi da guerra - tra cui 3 portamissili da crociera Kalibr, con una salva totale fino a 20 missili - nel Mar Mediterraneo.



Intanto Mosca vieta ai funzionari governativi di lasciare il Paese. Infatti, il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha vietato ai funzionari governativi di lasciare il Paese senza un permesso speciale: lo riferisce il Kyiv Independent, citando il media russo The Bell. I permessi possono essere rilasciati da Mishustin solo per viaggi ufficiali e le restrizioni non si applicano ai dipendenti dell'amministrazione presidenziale.

Ci sono attualmente 7 navi russe in servizio di combattimento nel Mar Nero, di cui una armata con un massimo di quattro missili Kalibr. Lo scrive su Facebook la Marina delle forze armate ucraine. "Alle 10:00 dell'8 aprile: 7 navi da guerra nemiche erano in servizio di combattimento nel Mar Nero, inclusa una portamissili da crociera Kalibr, con una salva totale fino a 4 missili", si legge nel rapporto.