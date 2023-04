Tv: martedì 4 aprile in prima serata su Rai 1 i nuovi episodi di "Imma Tataranni. Sostituto procuratore"

Continuano gli appuntamenti con la seconda stagione di "Imma Tataranni. Sostituto procuratore". Nell’episodio dal titolo "Via del riscatto", in onda martedì 4 aprile alle 21.30 su Rai 1, è la sera di Halloween e Pietro ha portato Imma a vedere il Lamione di famiglia dove vuole aprire il locale jazz quando due colpi di pistola rimbombano nell'aria: I due, poco dopo, s'imbattono in una donna che spunta da un vicolo vicino Palazzo Sinagra, palazzo al cui interno il giorno dopo si scopre essere avvenuto un omicidio.