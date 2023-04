Tv: domenica 30 aprile 2023 in prima serata su Canale 5 appuntamento con 'Lo Show dei Record - Il meglio di'

Domenica 30 aprile 2023, in prima serata su Canale 5, appuntamento con "Lo Show dei Record - Il meglio di", i momenti più emozionanti dell'edizione 2023 appena conclusa del programma dei primati del Guinness World Records, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia e condotto da Gerry Scotti. Domenica 30 aprile 2023, in prima serata su Canale 5, appuntamento con "Lo Show dei Record - Il meglio di", i momenti più emozionanti dell'edizione 2023 appena conclusa del programma dei primati del Guinness World Records, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia e condotto da Gerry Scotti.





Il Guinness World Record nasce nel 1955 come un libro, da allora edito annualmente, che raccoglie tutti i primati del mondo e di ogni genere. Si tratta di uno dei libri più venduti al mondo, pubblicato in oltre 100 paesi e tradotto in 37 lingue. Dalla versione cartacea nasce quella televisiva, presente in 35 paesi. In Italia ha esordito, su Canale 5 nel 2006.

Anche Gerry Scotti è detentore di un record ancora imbattuto: è il presentatore con più puntate condotte al mondo (1.690) del quiz "Chi vuol essere Milionario".

La regia de "Lo Show dei Record" è affidata a Roberto Cenci.