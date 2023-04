Prime Quality: un debutto straordinario inaugura la stagione milanese

MILANO - Prime Quality, azienda sanremese leader nella ristorazione e nel catering d'eccellenza, ha stupito gli ospiti del gala dinner del 21 aprile presso la Fenice, spazio di design allestito da Privitera Eventi per il Fuorisalone del 2023. - Prime Quality, azienda sanremese leader nella ristorazione e nel catering d'eccellenza, ha stupito gli ospiti del gala dinner del 21 aprile presso la Fenice, spazio di design allestito da Privitera Eventi per il Fuorisalone del 2023.





La cena che si è tenuta venerdì sera – in una delle più scenografiche cornici del capoluogo lombardo – Piazza del Cannone – Castello Sforzesco –ed ha sugellato il successo della settima edizione del DDN HUB che ancora una volta ha sorpreso il pubblico della design week con un ricco programma di eventi, mostre e installazioni.

I momenti clou della magica serata sono stati: il red carpet, in cui molti protagonisti del mondo del design internazionale e del wedding hanno preso parte e la cena di gala, che ha visto la partecipazione di Prime Quality con lo chef Walter Gaiaudi e di uno degli chef italiani più riconosciuto a livello mondiale: Enrico Derflingher, che ha preparato uno dei suoi rinomati risotti.

Prime Quality ha stupito gli ospiti del dinner con proposte straordinarie: dall’antipasto al dessert: con grande cura nel servizio, ogni portata del menù proposto ha accompagnato più di 250 ospiti in una gourmet experience degna di nota. Dieci antipasti a passaggio hanno stupito per armonia estetica e gusti caleidoscopici che hanno spaziato da combinazioni classiche ma intense come il cannolo gorgonzola e noci a ricette sofisticate ed attraenti come la tagliatella di seppia con maionese delicata di wasabi, mandorle tostate, sferificazione al nero di seppia ed il suo corallo.

Per la ricercatezza delle materie prime e la qualità degli ingredienti ha spiccato la portata placée: un baccalà cbt gratinato all’alioli di pinoli con confettura di pomodoro. Golosa e contemporanea la piccola pasticceria a passaggio che ha chiuso la cena con una dolcezza memorabile. Strepitoso inizio per la nuova avventura milanese, che ha visto Prime Quality lo chef Walter Gaiaudi e la sua squadra giovane e dinamica protagonisti di successo di uno degli eventi mondani e culturali più prestigiosi dell’anno.

"Essere stati presenti al Fuorisalone di Milano è un traguardo molto importante. Siamo felici di aver iniziato la stagione in questo modo ed aver preso parte a questo progetto insieme a realtà così importanti. Per noi Milano ha un valore strategico ed essere riconosciuti come catering d’eccellenza anche qui è una grande conferma. Presto ci aspettano nuovi appuntamenti nella città meneghina e siamo davvero molto entusiasti" ha detto Gian Maria Leto, titolare di Prime Quality.