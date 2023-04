Roma, rubano collana ad anziana: in manette due peruviani

ROMA - Sabato scorso, nell’ambito di servizi di controllo del territorio dedicati a contrastare i reati predatori, gli agenti del Commissariato Distaccato di Tivoli, coadiuvati dai colleghi del Commissariato San Basilio, hanno tratto in arresto un cittadino peruviano di 43 anni e la connazionale di 32 anni, rintracciati sul territorio tiburtino insieme a una terza persona e sorpresi in possesso di diversi telefoni cellulari, poi sottoposti a sequestro.Dagli approfondimenti effettuati sull’identità degli arrestati è emerso a loro carico un provvedimento restrittivo, emesso nel gennaio scorso dall’Autorità Giudiziaria genovese, per aver rubato una collana in oro di ingente valore sottraendola con destrezza dal collo di una anziana vittima, simulando di volerla aiutare dopo averle imbrattato la maglietta.La donna, deferita anche per detenzione ai fini di spaccio di marjuana rinvenuta nella sua disponibilità, è stata associata presso il carcere di Rebibbia, mentre per l’uomo si sono aperte le porte del Carcere di Regina Coeli.Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell'attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.