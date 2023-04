Prato, controlli della Polizia di Stato: arresti e denunce

PRATO - Nelle ultime 24 ore, la Polizia di Stato di Prato ha effettuato, in due distinti interventi, tre arresti conseguenti all’attività di prevenzione e controllo del territorio.Nella prima circostanza, verso le ore 17.00 di ieri venerdì 28 aprile, un equipaggio della Volante nel corso della dedicata attività di prevenzione e controllo del territorio delle aree periferiche cittadine, intercettava nel quartiere di Maliseti un soggetto che serbava un contegno sospetto e che, alla vista della pattuglia, cercava di darsi alla fuga a bordo di un velocipede. Dopo un breve inseguimento il soggetto perdeva il controllo del mezzo ed in uno scatto d’impeto la lanciava contro la Volante, danneggiandola.Bloccato dagli Agenti, veniva messo in sicurezza dagli operatori, che recuperavano anche un involucro del quale aveva cercato di liberarsi durante la fuga, risultato contenere 32 dosi di cocaina. Il fermato veniva identificato per in trentaduenne cittadino di nazionalità marocchina pregiudicato, con a carico un provvedimento di espulsione nonché un Ordine del Questore di Prato.Accompagnato in Ufficio per gli adempimenti di rito, veniva pertanto tratto in arresto per i reati di resistenza a P.U. e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché deferito per inottemperanza del provvedimento di espulsione.Nell’intercorsa nottata, verso le ore 3.00, un equipaggio delle Volanti, in dedicata attività di controllo del territorio nel periferico quartiere di Borgo Valsugana, intercettava nella via Borgovalsugana due soggetti che cercavano di allontanarsi con fare sospetto, provenienti dalla zona box di un condominio, e che alla vista degli operatori acceleravano il passo. Inseguiti e raggiunti venivano bloccati e messi in sicurezza.Sottoposti a perquisizione personale venivano trovati in possesso di arnesi atto allo scasso; da successivi accertamenti si riscontravano alcuni tentativi di effrazione ai danni di alcuni garage, dove peraltro da un primo inventario dei proprietari, non sembra sia stato asportato alcunché.I due fermati identificati quali cittadini di nazionalità albanese rispettivamente di 38 e 22 anni, pregiudicati venivano pertanto tratti in arresto per il reato di tentato furto aggravato in concorso e trattenuti a disposizione della competente A.G. per il rito per direttissima.Il quartiere di Borgovalsugana è particolarmente attenzionato dalla Questura di Prato in quanto nelle ultime settimane si sono succedute di diverse segnalazioni di allarme per episodi connessi alla criminalità diffusa che minano la percezione di sicurezza dei consociati lì residenti.Come comunicato ieri 28 aprile, l’attività di prevenzione e controllo delle aree urbane periferiche dove si concentrano segnalazioni di allarme sociale continuerà, con le note modalità operative, attraverso l’impiego delle Volanti nelle ore notturne e con il concorso di equipaggi del Reparto prevenzione Crimine, in dedicati servizi straordinari di controllo del territorio, in quelle serali.