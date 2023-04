Orrore a Milano: cadavere neonata in cassonetto per vestiti usati

MILANO - Orrore a Milano dove il corpo di una bambina, venuto alla luce probabilmente solo poche ore prima, è stato ritrovato senza vita all'interno di un cassonetto adibito alla raccolta di indumenti usati. Il ritrovamento del cadavere nel quartiere di Città Studi, all'angolo tra via Sandro Botticelli e via Cesare Saldini. Il primo allarme è stato lanciato da un uomo che ieri, intorno alle 20, si era avvicinato allo stesso cassonetto e aveva notato la presenza del neonato, per poi chiamare il 118.Sul caso sono attualmente in corso le indagini coordinate dalla Squadra mobile. Al vaglio, inoltre, i controlli sulle telecamere presenti sul territorio e negli ospedali. Allo stesso tempo, anche il medico legale è al lavoro per cercare di capire se la piccola sia stata abbandonata viva o se fosse già morta.