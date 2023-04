Palermo, sgominata una banda di ladri: 4 arresti

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, pur gravemente, e che la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza.

CARINI (PA) - I Carabinieri della Compagnia di Carini hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo nei confronti di quattro soggetti, tre sottoposti agli arresti domiciliari e uno alla custodia cautelare in carcere, nei cui confronti, all’esito delle analitiche attività d’indagine svolte dalle locali Stazioni di Carini e Isola delle Femmine, sono stati complessivamente raccolti gravi indizi di responsabilità in relazione a 11 furti occorsi nei due centri urbani, 2 dei quali tentati, in occasione dei quali venivano asportati numerosi articoli informatici da quattro esercizi commerciali, vari monili in argento, una mountain bike di cospicuo valore e articoli informatici riposti all’interno di autovetture e da private abitazioni, e giocattoli e materiale didattico da un istituto scolastico. Gli arrestati dovranno rispondere dei reati di furto aggravato e furto in abitazione, tutti commessi nei Comuni di Carini e Isola delle Femmine nel periodo dicembre 2021 – marzo 2023.