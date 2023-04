Luce e Tenebra: a Milano la mostra dei manifesti elettorali del ‘48

MILANO – Chi non ha mai visto manifesti elettorali del ‘48 che hanno portato la Democrazia Cristiana a vincere le prime elezioni, non può avere la benché minima idea di quanto fossero feroci nel loro linguaggio inequivocabile. Alla base di quella scelta di comunicazione la demonizzazione dell’avversario visto come un essere odioso, pericoloso e feroce, il cui avvento avrebbe certamente portato a miseria, ignoranza e sudditanza. – Chi non ha mai visto manifesti elettorali del ‘48 che hanno portato la Democrazia Cristiana a vincere le prime elezioni, non può avere la benché minima idea di quanto fossero feroci nel loro linguaggio inequivocabile. Alla base di quella scelta di comunicazione la demonizzazione dell’avversario visto come un essere odioso, pericoloso e feroce, il cui avvento avrebbe certamente portato a miseria, ignoranza e sudditanza.





I 60 manifesti elettorali, una raccolta praticamente completa, ottimamente conservata e rara (solo un paio di musei italiani vantano una raccolta altrettanto corposa) saranno visibili e acquistabili in blocco all’evento Luce e Tenebra, che si terrà a Milano in viale Espinasse 99, il 15 e 16 aprile 2023, dalle ore 10 alle ore 19.

Provenienti tutti da un’unica proprietà, sono un’occasione imperdibile per gli appassionati del genere e soprattutto per chi ama la grafica, per le scuole di comunicazione, di politica e di storia.

L’evento Luce e Tenebra si inserisce in un contesto più ampio dedicato all’arte del Novecento e contemporanea, ormai un classico che Di Mano in Mano propone periodicamente: nomi illustri come Riccardo Pellegrini, Aligi Sassu, Maurice Henry e Fausto Melotti, Jean Cocteau e Remo Bianco.

Per approfondimenti suggeriamo la lettura dell'articolo su www.novecento.org





ORARI DI APERTURA MILANO

Sabato 15 e domenica 16 aprile dalle ore 10.00 alle 19.00 orario continuato.