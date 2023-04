Guai per la polizia Usa: irruzione in casa sbagliata

- Ancora guai per la polizia statunitense a Farmington, nel New Mexico, dove alcuni agenti avrebbero ucciso un innocente dopo aver sbagliato l'indirizzo in cui fare l'irruzione. A svelare l'accaduto è la bodycam, che ha ripreso l'accaduto, con il centralino che prima dell'errato raid aveva indicato un'altra abitazione dove era in corso una violenza domestica.La famiglia della vittima ha chiesto che i poliziotti responsabili dell'operazione vengano accusati di omicidio e il capo della polizia dia le dimissioni.