Aifa: la pillola anticoncezionale diventa gratuita

ROMA - La contraccezione orale sarà presto gratuita per tutte le donne. Il Comitato Prezzi e Rimborso (CPR) dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato oggi la decisione di rendere gratuita la pillola contraccettiva per le donne di tutte le fasce d'età, con un costo complessivo stimato per le casse dello Stato in circa 140 milioni di euro l'anno. Lo anticipa il sito di Quotidiano Sanità con un'intervista alla presidente del Cpr dell'Aifa Giovanna Scraccaro.Si tratta di un problema che è stato da tempo sotto l'attenzione dell'agenzia. C'è voluto tempo tecnico per "arrivare a una valutazione completa" e all'ok dell'autorità. Approvata anche la profilassi pre-esposizione gratuita contro il virus HIV, la cosiddetta Prep."Abbiamo voluto portarli a termine prima della scadenza" del mandato e dell'arrivo della riforma dell'Agenzia, attesa per l'estate, ha spiegato Scroccaro. Per rendere la contraccezione gratuita in Italia "sono stati valutati, all'interno di 3 categorie di farmaci contraccettivi, individuate e divise per 'generazione', i prodotti meno cari, che sono stati resi gratuiti. E' stata in particolare la Commissione tecnico-scientifica a suddividere la grande platea di contraccettivi disponibili a oggi per componente progestinica, raccomandando di rendere disponibili gratuitamente un certo numero di prodotti per ogni diversa 'generazione' di medicinali, garantendone una certa sovrapponibilità", afferma l'esperta.