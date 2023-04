Gin Tabar Bergamotto: il piacere agrumato del nuovo gin Casoni

Photo credits: fonte ufficio stampa Echo

Gin Tabar Bergamotto Casoni custodisce un mix sorprendente di gin e agrumi 100% naturali. L'intenso sapore agrumato domina l'intera degustazione, fondendosi perfettamente agli altri botanicals. Le note vivaci di bergamotto, arancia amara e arancia dolce si combinano agli aromi freschi e piacevolmente pungenti di coriandolo e cardamomo. Emergono i sentori balsamici del ginepro e quelli botanici di angelica e camomilla. Chiudono l'esperienza le delicate note aromatiche del rosmarino.





Ogni sorso trasporta in un viaggio sensoriale tra i diversi aromi sapientemente miscelati e studiati per regalare un gin gradevole e morbido. Una nuova espressione di gusto che evoca giardini profumati di agrumi, affacciati sul blu zaffiro del Mediterraneo.





La lavorazione, lenta e meticolosa





Omaggio alle specialità del territorio italiano, come il bergamotto, il nuovo gin nasce dall'antica tecnica della distilleria artigianale Casoni. Le botaniche sono lavorate separatamente, messe in infusione in alcol e scaldate a 60° C per 3 giorni. Dopo sono distillate in alambicchi in acciaio, dove sono lasciate affinare per 3 mesi, in modo che i composti aromatici si uniscano perfettamente tra loro. Il gin distillato viene miscelato con alcol da cereali e viene poi portato a un volume alcolico di 45°. Infine, rimane in affinamento per circa 30 giorni in modo da consentirne il perfezionamento aromatico. Questo procedimento lento e meticoloso è fondamentale per esaltare ogni singolo aroma e renderlo inconfondibile.