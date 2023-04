Astio William-Harry per colpa della Regina

L'astio tra i fratelli Windsor, Harry e William, è stato fomentato dalla Regina Elisabetta II che ha preferito mandare in guerra in Afghanistan il nipote Harry piuttosto che l'erede al trono William. A svelare questo retroscena è l'ex comandante in capo dell’esercito britannico, sir Mike Jackson, che alla tv Itv ha raccontato: "Harry può morire in battaglia, William no, è troppo importante. È stato deciso che per William, in quanto erede al trono, il rischio era troppo grande. Per suo fratello minore, il rischio era invece accettabile".