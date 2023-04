Tiromancino feat Enula: il 14 aprile uscirà il nuovo singolo dal titolo "Due Rose"

Novità nel panorama musicale nazionale: dal 14 aprile i Tiromancino tornano con il nuovo singolo "Due Rose" (Virgin Records /Universal Music Italia) in collaborazione con Enula, disponibile sul le piattaforme digitali e in radio. "Nei duetti di solito si celebrano amori travolgenti o si piangono amori perduti" affermano Federico Zampaglione ed Enula. Novità nel panorama musicale nazionale: dal 14 aprile i Tiromancino tornano con il nuovo singolo "Due Rose" (Virgin Records /Universal Music Italia) in collaborazione con Enula, disponibile sul le piattaforme digitali e in radio. "Nei duetti di solito si celebrano amori travolgenti o si piangono amori perduti" affermano Federico Zampaglione ed Enula.





"In Due Rose si racconta di un amore sempre in bilico tra passione e fuga... tra promesse e ombre, tra rose e spine. Esistono anche questi amori qui …e noi li cantiamo!" Il testo mette in luce due diverse prospettive e affronta tematiche più realistiche e meno favolistiche nel descrivere il rapporto di coppia. "Due Rose" è scritto da Zampaglione e Canova assieme a Enula, Vincenzo Colella, Alessio Nelli e Leonardo Zaccaria. La produzione è affidata a Michele Canova.

"Quando Enula mi ha mandato le sue strofe, le ho trovate subito accattivanti. Ha dato il giusto graffio a questo pezzo - prosegue Federico Zampaglione -. Inoltre, è stato bello collaborare e comporre il brano con Canova. È un artista e musicista che stimo molto perché è in grado di unire la modernità delle sue produzioni all'utilizzo di suoni organici e non solo elettronici".

"Quando ho sentito il pezzo mi è subito entrato in testa e ho sentito il bisogno di scrivere la mia parte. È stato un onore per me vivere quest'esperienza e mi sono divertita tantissimo a collaborare con Federico e Canova. Questa canzone è fresca, mi ricorda la leggerezza della primavera", ha dichiarato Enula, una delle nuove cantautrici italiane più apprezzate con oltre 25 milioni di stream sulle piattaforme e collaborazioni con Franco126, Dardust, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Mr. Rain, Ibisco e Katoo.