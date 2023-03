Scontro jet russo-drone Usa sul Mar Nero

KIEV - Un jet russo si è andato a schiantare contro un drone americano sopra il Mar Nero. L'esercito americano ha annunciato l'incidente. I mercenari del gruppo filo-russo Wagner hanno condiviso sui social le immagini che li ritraggono all'interno dello stabilimento industriale Azom a Bakhmut, dove continuano i combattimenti.Intanto Usa e Regno Unito, dopo il faccia a faccia tra Biden e Sunak, rivendicano il ruolo di "coordinatori degli sforzi internazionali" per aumentare gli aiuti militari all'Ucraina affinché Kiev "vinca la guerra".La Russia apprezza gli sforzi di alcuni Paesi per la pace, "ma per ora - dice il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov - è impossibile". E la Duma approva una legge che inasprisce i limiti alle critiche all''Operazione Ucraina'.