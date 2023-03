Imperia, operazione antidroga della Polizia di Stato: due arresti e due indagati a piede libero

IMPERIA - La Polizia di Stato ha concluso nei giorni scorsi due operazioni antidroga assestando un duro colpo alle piazze di spaccio della zona Intemelia.In particolare, a Vallecrosia è stato arrestato, nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, un ventenne di origine sudamericana.Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia hanno sequestrato nella sua camera da letto 78 grammi di cocaina, 6 grammi di hashish, 63 grammi di sostanza da taglio, uno smartphone, 3680 euro ritenuti provento dello spaccio.Il giovane è stato inoltre indagato in stato di libertà, in concorso con la madre, cittadina venezuelana, 49 anni, e con la sorella, anch’essa di origine sudamericana, 21 anni, per la detenzione di 889 grammi di marijuana, trovata e sequestrata in locali di uso comune dell’abitazione di residenza famigliare.L’uomo, di origine colombiana, inizialmente assoggettato agli arresti domiciliari, dopo la convalida è stato sottoposto all’obbligo di firma negli uffici della Polizia di Stato, dove dovrà recarsi due volte al giorno in attesa del processo a suo carico.Solo pochi giorni prima la squadra investigativa della Polizia di Stato aveva arrestato, a Ventimiglia, un cittadino italiano di 45 anni.Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare l’uomo ha subito il sequestro di 624 grammi di marijuana, accuratamente conservati in ben 24 barattoli scoperti dai poliziotti in varie stanze della sua abitazione.Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche una bilancia di precisione, nascosta all’interno del frigorifero, e uno smartphone contenente elementi utili alle indagini.Dopo la convalida dell’arresto, in attesa del processo, l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di firma giornaliero negli uffici della Polizia di Stato.