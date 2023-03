Puglia, marito e moglie freddati con un fucile: disposta l'autopsia

CAROVIGNO (BR) - Si tinge sempre più di giallo il duplice omicidio del 70enne Antonio Calò e della 64enne Caterina Martucci, i due coniugi di Serranova, frazione di Carovigno in provincia di Brindisi, trovati morti nel loro casale. La donna è stata colpita da due colpi alla testa, mentre l'uomo da uno solo. Proseguono intanto le ricerche dell'arma del delitto, un fucile. La pista seguita dagli inquirenti è quella legata alle vicende personali, anche in ambito familiare.I due erano riversi a terra in due stanze diverse, Antonio dietro la porta d'ingresso, mentre Caterina era in camera da letto. La donna è stata trovata con il telefono in mano, probabilmente ha provato a chiamare qualcuno, l'uomo aveva in mano una mazza di ferro e non è escluso che possa essersi anche difeso.Non ci sono segni di effrazione e quindi si presume che i due conoscessero l'assassino. Il pm ha affidato al medico legale l'incarico di eseguire l'autopsia sul corpo dei due coniugi, l'esame verrà eseguito con ogni probabilità la prossima settimana. Per il funerale, dunque, si dovrà attendere, ma nel frattempo è stata avviata una colletta nel bar della borgata per un ultimo saluto alla coppia.