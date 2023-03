Fasma: il 14 aprile uscirà il nuovo progetto discografico "Ho conosciuto la mia ombra!"

(Ansa)

Novità nel panorama musicale nazionale: il 14 aprile 2023 uscirà il nuovo progetto discografico di Fasma dal titolo "Ho conosciuto la mia ombra!", un mondo di sfumature introspettive su toni dark. L'album è anticipato dal singolo "F.B.F.M." (Fare Bene Fare Male) prodotto da GG (Epic Records/Sony Music Italy).





"Ho conosciuto la mia ombra!" è un concept album che mostra Fasma e GG alla ricerca di nuove modalità - musicali e visive - per raccontare la realtà più introspettiva, tingendo di rosso una tela nera di sonorità dark e profonde. Ognuno di noi ha un'ombra al seguito, una parte più oscura che spesso preferiamo nascondere. Fasma l'ha accettata e anzi ora vuole farla emergere, come unico modo di ritrovare noi stessi nella confusione che è la realtà.

"Il buio ci fa paura, specialmente se è quello dentro di noi - racconta l'artista - ma è proprio quello che dobbiamo andare a cercare. Dobbiamo scavare in profondità per riportare la luce, ed è ciò che ho voluto descrivere nell'album. Per poterlo creare ho davvero incontrato la parte più buia di me, l'ho affrontata anche con paura e alla fine ho portato la luce".

In questo nuovo progetto la sua attitudine urban si arricchisce di note rock e di elettronica: il sound rimane coerente dalla prima all'ultima traccia, creando non solo un racconto tematico ma anche musicale.