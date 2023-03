Golden Delicious Bio Val Venosta: la bellezza dorata baciata dal sole

Illuminata 300 giorni l’anno dai raggi del sole, la Val Venosta offre scenari spettacolari in ogni stagione. La presenza costante del sole, le rare precipitazioni, tenute a distanza dalle alte Alpi Venoste, insieme alla fresca brezza venostana creano le condizioni ideali per la maturazione di mele favolose. Non a caso, la Valle è nota come Il Paradiso delle Mele. Illuminata 300 giorni l’anno dai raggi del sole, la Val Venosta offre scenari spettacolari in ogni stagione. La presenza costante del sole, le rare precipitazioni, tenute a distanza dalle alte Alpi Venoste, insieme alla fresca brezza venostana creano le condizioni ideali per la maturazione di mele favolose. Non a caso, la Valle è nota come Il Paradiso delle Mele.





Il clima secco e ventilato è ottimo per la crescita delle Mele Val Venosta. Ancora più brillanti e croccanti grazie alla forte escursione termica caratteristica di questa zona, situata tra i 500 e i 1000 metri di altitudine. I 25 gradi di differenza tra giorno e notte assicurano, infatti, un trattamento di bellezza straordinario. La divisione cellulare e quindi la crescita dei frutti rallenta, ma in compenso le mele acquisiscono una croccantezza e una capacità di conservazione maggiori. Come se non bastasse, si intensifica anche il colore del loro mantello. Questo clima favorevole porta, oltretutto, molti agricoltori della Valle a optare per la coltivazione biologica delle mele.

La Golden Delicious Bio è la classica bontà venostana che piace a tutti. Riflessi dorati, essenze alpine e aromi verdi e fruttati, impossibile resisterle.





Alla scoperta della Golden Delicious Bio Val Venosta





L’aspetto





Proprio il sole e l’escursione termica regalano alla Golden Delicious Bio la graziosa e tipica guancia rossa. Una delle tante caratteristiche che la rendono una grande seduttrice. Elegante, dalla forma allungata e con calibro medio-grande, questa deliziosa mela ha un colore base che oscilla tra il giallo e il dorato. Sfumature calde che ricordano il sole che illumina la valle. La polpa dai colori tenui è attraversata invece da sottili venature verdi che evocano i numerosi corsi d’acqua presenti nel territorio circostante.





Il profumo e il sapore





Le lenticelle presenti sulla buccia della mela sprigionano fresche essenze alpine, delicatamente erbacee che si intensificano in vicinanza della cavità peduncolare. Queste fragranze derivano dal terreno ad alto contenuto di minerali e all’acqua proveniente dai ghiacciai con cui questo viene irrigato.

La succosa dolcezza della Golden Delicious Bio Val Venosta conquista il palato al primo morso. Note acidule si combinano a quelle dolci, senza mai prevaricare. Il fruttosio è accompagnato da aromi verdi, saporiti di finocchio, erba appena tagliata e una nota leggera di aneto. Via via che la mela matura, si sviluppa un invitante aroma di mango e sul palato rimane il dolce retrogusto di vanillina.





La consistenza





La polpa della Golden Bio è compatta e semi fine, qualità che rivelano le sue origini. Solo in Val Venosta, le mele hanno tutto il tempo di maturare una tale consistenza, grazie alla lenta maturazione. La buccia delicata svanisce presto in bocca, mentre la polpa sorprende con la sua piacevole succosità e la granulazione molto fine.

Così, grazie alle sue infinite qualità, la Golden Delicious Bio si merita il titolo di Regina della Val Venosta.