Disastro ferroviario in Grecia: oltre 40 vittime e 130 feriti

Almeno 40 persone sono morte e 85 sono rimaste ferite in seguito allo scontro frontale tra un treno merci e un treno passeggeri avvenuto ieri sera in Grecia, sulla tratta tra Atene e Salonicco. Lo denunciano i vigili del fuoco. Secondo il sito Kathimerini, i feriti ricoverati sono 66, di cui sei in terapia intensivaIl treno passeggeri viaggiava da Atene a Salonicco, la seconda città più grande della Grecia, mentre il treno merci viaggiava nella direzione opposta. Secondo i media greci, è il "peggior incidente ferroviario che la Grecia abbia mai conosciuto". Sono stati mobilitati circa 150 vigili del fuoco e 40 ambulanze, dicono i soccorritoriTre carrozze sono uscite dai binari e sono finite in un terrapieno. Secondo il canale televisivo pubblico Ert, almeno una delle carrozze ha preso fuoco e diverse persone sono rimaste intrappolate. C'erano molti studenti universitari a bordo del treno che tornava a Salonicco dopo un lungo fine settimana di festeggiamenti di Carnevale, ha detto il sindaco di Tempé Yorgos Manolis all'emittente pubblica ERT.