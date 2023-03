Arte: al via la mostra "LOGOS et ICONOS" con fini benefici

GIUSSANO (MB) – Si parte giovedì 16 marzo alle 18.30 quando in contemporanea con il grande opening presso STiLL Fotografia della mostra collettiva, LOGOS ET ICONOS. Le 25 opere esposte saranno acquistabili con un semplice click ed i fondi raccolti saranno devoluti in beneficenza a 2 progetti, Doctor Is In e Amareterapia. – Si parte giovedì 16 marzo alle 18.30 quando in contemporanea con il grande opening presso STiLL Fotografia della mostra collettiva, LOGOS ET ICONOS. Le 25 opere esposte saranno acquistabili con un semplice click ed i fondi raccolti saranno devoluti in beneficenza a 2 progetti, Doctor Is In e Amareterapia.





Le opere in mostra, in tiratura limitata e numerata 1/5, oltre che firmata dall’artista, saranno acquistabili con un semplice click di prenotazione direttamente sul sito del progetto (www.100parolex100fotografi.it/logos-et-iconos) nei formati indicati degli artisti (prevalentemente 60 x40 cm) fino al 31 marzo.

LOGOS ET ICONOS sarà protagonista dal 23 al 26 marzo al Mia Fair (www.miafair.it) con un desk editoriale dedicato e Domenica 26 marzo alle 12.00 in AREA TALK per l’imperdibile dialogo tra Michele Smargiassi, autore del saggio introduttivo della collana 100 parole x 100 fotografi e Angelo Cucchetto, ideatore del progetto.





Gli autori in mostra





Tra i 25 autori in mostra che potrete ammirare da STILL FOTOGRAFIA tra il 16 e il 23 marzo e di cui potrete acquistare le opere con un click, ci saranno: Attilio Bixio, Susy Cagliero, Gabriele Calamelli, Adriano Cascio, Alessandro Cirillo, Michele Di donato, Giovanni Firmani, Corrado Formenti, Roberto Gabriele, Giuliana Gibelli, Mario Lensi, Roberto Menardo, Simona Ottolenghi, Giovanni Paolini, Marco Parenti, Pia Parolin, Mattia Pasini, Gianni Pezzotta, Alessandro Rosati, Andrea Scirè, Claudio Spoletini, Carlo Traini, Nico Vigenti, Mario Voria, Alessandro Zaffonato.





I progetti finanziati





I fondi raccolti dalla vendita di beneficenza saranno devoluti a favore di 2 progetti molto speciali mirati a migliorare la qualità della vita delle persone neurodivergenti o diversamente abili:





"DOCTOR IS IN"





Lo sportello informativo online di DivergenteMente ETS ( www.divergentemente.webnode.it ) per le famiglie delle persone (bambini/e e ragazzi/e) neurodivergenti (autistici, adhd, apc, dop, doc pda, hikikomori) che si propone di fornire informazioni e consulenze sulle tematiche fondamentali per le famiglie come: il percorso diagnostico (come e dove avviarlo), il percorso terapeutico (come e dove avviarlo), i diritti scolastici e i rapporti con la scuola (sostegno, educatore alla comunicazione, Pei e Pdp), il parent e il sibling training (come e dove avviarlo) il tutoring domestico (come e dove trovare un tutor, come sceglierlo). Lo sportello offrirà in due giorni alla settimana, per 4 ore con slot prenotabili di 15 minuti una prima consulenza d’indirizzo del tutto gratuita. Un punto di partenza efficace dal quale le famiglie potranno avviare il loro percorso personale all’interno del mondo delle neurodivergenze in modo efficace e corretto.





"AMARETERAPIA"