Alchimista: uscito il nuovo ep dal titolo "Saudade"

Reduce dalla partecipazione a Casa Sanremo 2022 e dal successo di brani come "Oceano" e "Come in un sogno", l'intenso cantautore e musicista genovese Alchimista, al secolo Davide Lusardi, torna nei digital store con "Saudade", il suo nuovo EP in cui si intrecciano, nella perfetta alchimia tra musica ed emozioni, ricordi, riflessioni, esperienze e minuziosa ricerca sonora. Si può ascoltare su Spotify al seguente link https://open.spotify.com/album/63ju5FBVasfeL4KSraK4sz?si=MDwFlVw3S5a5Yy7rz0x0yg





Anticipato dall’omonimo singolo e dalla delicatissima e struggente carezza sull’anima "Vertigine", "Saudade" è un incredibile viaggio tra le note in cui si scorgono e si fondono scenari quotidiani a mondi incantati e fantastici, in un continuum emozionale che, come un rollercoaster nel Luna Park dei sentimenti, alterna al quieto dondolio della serenità, picchi di euforia e tumultuose e impervie discese.

Quattro brani accomunati dal fil rouge dell’esperienza, da quei frammenti di vita vissuta che, tra attimi di attesa, gioie e sofferenze, si innestano nei pensieri dove continuano ad esistere, come suggerisce il titolo, in un rewind nostalgico e malinconico di tutto ciò che è stato, ma persiste tra le pagine della nostra memoria.

Una mancanza composta, elegante, ricolma di dignità, che si nutre e si fortifica di quell’assenza presente da cui non riusciamo – e non vogliamo – liberarci e che l’artista esprime, mediante la poetica delle sue liriche, in un’autobiografia sospesa a mezz’aria tra mente e cuore, custodita in quell’isola lontana, di cui noi soltanto conosciamo la rotta, dove sono riposti tutti i nostri ricordi. Ricordi felici e sofferti, che tra un abbraccio e una ferita ci hanno reso ciò che siamo e che spesso fatichiamo a lasciarci alle spalle, per il timore di affrontare e affrontarci in un futuro incerto e del tutto nuovo, che richiede, quasi impone, di rinascere ogni giorno, mettendo un punto a quei capitoli che vorremmo continuare a leggere o riscrivere, anziché voltare pagina e trovare la forza per redigerne di nuovi.

Un vero e proprio percorso a tappe che, dalla "Vertigine" causata dall’insicurezza verso ciò che verrà, attraversa la “Saudade” degli istanti più leggeri e spensierati trasformati in "Grandine" dalla fugacità del tempo, per giungere ad un timido ma tanto atteso "Ciao presente", che sancisce al tempo stesso la fine di un’avventura e l’inizio di quella successiva, con la promessa di vivere e viversi istante per istante.

La malinconia del passato, ma, in un’incantevole escursione onirica ad occhi aperti, la nostalgia di un futuro capace di sciogliere la fitta coltre tra unione e divisione, mediante paesaggi tropicali che scaldano il cuore e dissipano ogni barriera.

"Saudade" è supportato dal videoclip ufficiale di "Vertigine" - girato a Chiavari sotto la direzione di Emanuele Lauriola – che, presentato in anteprima su Sky TG24, verrà rilasciato su YouTbe nel corso delle prossime settimane.

Per quel che riguarda Alchimista, pseudonimo di Davide Lusardi, è un cantautore e musicista italiano nato a Genova il 17 dicembre 1993 che fa dell’alchimia tra musica ed emozioni il punto centrale della sua cifra stilistica. Fin da bambino si avvicina al mondo della musica suonando il pianoforte e la chitarra. Durante l’adolescenza, si esibisce con la sua band nei locali liguri e si aggiudica la vittoria ad alcuni contest nazionali. Nel dicembre 2019, inizia il suo percorso solista con il suo singolo d’esordio "Matto". Durante il periodo del lockdown, collabora con Roccia, rapper bergamasco e, nell’estate 2020, pubblica l’EP Canzoni dal Divano. Nel 2021 partecipa a Casa Sanremo, presentando in anteprima il singolo "Come in un sogno", brano che raggiunge i 100.000 play su Spotify. Nel 2022 pubblica "Vertigine", seguito da "Saudade", title track del suo secondo EP, rilasciato su tutti i digital store nel Marzo 2023.