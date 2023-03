Leonardo De Candia è il nuovo presidente dei cuochi aretini

L’ultima assemblea è terminata con l’elezione a presidente di Leonardo De Candia e del nuovo consiglio direttivo che, nel prossimo quadriennio, coordinerà le attività di una realtà che riunisce circa centoventi professionisti di tutta la provincia. La dirigenza ha conosciuto un profondo rinnovamento con l’ingresso di molti giovani chef che contribuiranno a proiettare l’Associazione Cuochi Arezzo verso il futuro in termini di collaborazioni, formazione e aggiornamento, sostenendo una reale ripartenza del settore dopo le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria e le più recenti difficoltà per il rincaro delle materie prime. L’ultima assemblea è terminata con l’elezione a presidente di Leonardo De Candia e del nuovo consiglio direttivo che, nel prossimo quadriennio, coordinerà le attività di una realtà che riunisce circa centoventi professionisti di tutta la provincia. La dirigenza ha conosciuto un profondo rinnovamento con l’ingresso di molti giovani chef che contribuiranno a proiettare l’Associazione Cuochi Arezzo verso il futuro in termini di collaborazioni, formazione e aggiornamento, sostenendo una reale ripartenza del settore dopo le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria e le più recenti difficoltà per il rincaro delle materie prime.





Chef pugliese di origine ma aretino di adozione, De Candia vanta una trentennale esperienza professionale maturata tra i fornelli del ristorante La Lancia d’Oro in piazza Grande e arricchita dai successi in numerosi concorsi di livello nazionale. L’ultima affermazione è particolarmente recente ed è arrivata in veste di Team Manager della squadra dell’Unione Regionale Cuochi Toscani che è riuscita a raggiungere un traguardo storico quale la conquista della medaglia d’oro assoluta ai Campionati Italiani della Cucina di Rimini. Questa esperienza sarà ora messa a disposizione dei colleghi aretini in un ruolo in cui De Candia avrà l’onore e l’onere di raccogliere il testimone dal precedente presidente Gianluca Drago per portarne avanti il lavoro svolto negli ultimi anni. Il consiglio dell’Associazione Cuochi Arezzo sarà poi composto dalla vicepresidente Susanna Del Cipolla, dalla segretaria Emanuela Ghinazzi, dal tesoriere Andrea Cavigli, da Maria Luisa Lovari della Nazionale Italiana Cuochi, da Sara Barbara Guadagnoli (vicepresidente Centro Italia delle Lady Chef), da Massimo Rossi (responsabile servizi Ais Toscana), da Paola Baccetti, da Francesca Bartoli, da Rossella Giulianelli, da Denise Massarenti, da Enrica Romani e da Franca Senesi, oltre che dai giovani Manuel Boccuzzi e Tommaso Monaci che hanno fatto parte del team regionale che ha conquistato il titolo italiano.

"La priorità – ha commentato De Candia al momento dell’elezione – è di dare continuità all’ottimo lavoro svolto da Gianluca Drago a cui vanno i ringraziamenti dell’intera associazione, potendo però fare ora affidamento su un rinnovato entusiasmo garantito dall’ingresso di tanti giovani chef. Nei prossimi mesi saremo impegnati nell’organizzazione di corsi di formazione per i nostri associati, nel consolidamento dei legami con le associazioni territoriali con cui da anni collaboriamo e, soprattutto, nella condivisione per affrontare le nuove sfide del settore a livello locale per essere promotori e sostenitori di una concreta ripartenza".