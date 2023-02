Usa, abbattuto il pallone-spia cinese

E' stato abbattuto il pallone-spia cinese che ha sorvolato gli Stati Uniti per alcuni giorni. Il velivolo è stato avvistato sui cieli del Montana: quando ha raggiunto un luogo sicuro – cioè l’Atlantico – è stato abbattuto su ordine del presidente Biden, che ha parlato di un’azione di "successo" coordinata con il Canada. Ha ordinato l'operazione mercoledì, ma è stato necessario attendere che il pallone raggiungesse e oltrepassasse la costa. Si temeva infatti l’impatto dei detriti.La Cina ha reagito sostenendo che il pallone fosse finito negli spazi aerei americani per errore e che puntava a fare studi metereologici. Pechino, perciò, in una nota del ministero degli Esteri "esprime la sua forte insoddisfazione e protesta con forza contro l'abbattimento del suo dirigibile civile senza pilota".La parte americana ha insistito "nell'usare la forza, ovviamente reagendo in modo eccessivo e violando gravemente la prassi internazionale" malgrado non ci fossero i requisiti di pericolo e l'affermato "uso civile del dirigibile". La Cina "salvaguarderà risolutamente diritti e interessi legittimi delle società interessate, riservandosi il diritto di effettuare ulteriori reazioni necessarie".Secondo quanto riferito dal ministro della Difesa Lloyd Austin, invece, il pallone-spia è stato usato dalla Cina nel tentativo di sorvegliare siti strategici negli Stati Uniti: si è trattata di una "violazione inaccettabile" della sovranità americana. Nelle scorse ore ne era stato inoltre individuato un altro, in volo sull’America latina.