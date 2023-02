GLE e GLE Coupé: il ritorno della regina

Grazie ai mild hybrid con tecnologia a 48 volt e generatore di avviamento integrato e agli ibridi plug-in, GLE SUV e GLE Coupé sono ora completamente elettrificati. Gli ibridi plug-in sono stati aggiornati alla quarta generazione, con motori sincroni da 100 kW a eccitazione permanente e offrono una potenza di sistema fino a 280 kW e una coppia di sistema fino a 750 Nm. Con un’autonomia elettrica leggermente aumentata, fino a 109 chilometri WLTP, la maggior parte dei viaggi quotidiani può essere percorsa esclusivamente in modalità elettrica. Il programma di trazione ibrida migliorato prevede la modalità di guida elettrica per i tratti più appropriati del percorso. Nei percorsi in aree urbane, ad esempio, GLE dà la priorità alla guida elettrica. Grazie al programma di trazione Off-Road, le vetture ibride plug-in possono ora viaggiare in modalità elettrica anche su terreni fuoristrada. I modelli ibridi plug-in adottano un caricabatterie da 11 kW per la ricarica dalla rete domestica a corrente alternata o da wallbox trifase. Inoltre, a richiesta, è disponibile un caricatore rapido DC da 60 kW.

La maggior parte dei modelli ha ora una potenza maggiore rispetto alle versioni precedenti, che con GLE 400 e 4MATIC cresce di ben 30 kW (dettagli per GLE: consumo di carburante combinato, ponderato (WLTP): 10,3-9,2 l/100 km, emissioni di CO2 combinate, ponderate (WLTP): 234-209 g/km, consumo di energia combinato, ponderato (WLTP): 27,3-24,7 kWh/100 km).

Non appena Mercedes-Benz rende disponibile un nuovo aggiornamento software per GLE o GLE Coupé, nell’MBUX viene visualizzato un messaggio. L’aggiornamento viene scaricato e installato in background. L’utente deve quindi acconsentire all’attivazione dell’aggiornamento. Le nuove funzioni possono essere caricate anche sui veicoli già venduti tramite aggiornamenti over-the-air. Per il trasferimento dei dati, Mercedes-Benz si affida alla tecnologia di comunicazione mobile e al modulo di comunicazione installato nel veicolo, grazie agli elevati standard di sicurezza. Gli utenti del veicolo possono anche migliorare la loro esperienza d’uso aggiungendo nuove funzioni nel Mercedes me Store, come i servizi di streaming musicale o In-Car-Office. I servizi in abbonamento possono essere rinnovati o aggiunti direttamente online tramite il Mercedes me Store.I motori: elettrificazione sistematica