Tv: domenica 12 febbraio a "Rebus" su Rai 3 si parla di clima e di archeologia

Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici modificheranno il mondo e anche l'Italia nel giro di qualche secolo. Il mare potrebbe arrivare a lambire Milano per l'innalzamento delle acque, spiega il filosofo e biologo Telmo Pievani.





Dobbiamo intervenire in fretta, ma come? Se ne parla a "Rebus", il programma di Corrado Augias e Giorgio Zanchini, in onda domenica 12 febbraio alle 16.20 su Rai 3. Obiettivo, inoltre, sul difficile lavoro dell’archeologia. Da pochi oggetti, un vaso, un timbro o un sigillo si può ricostruire un’intera società? Lo racconta Marcella Frangipane, archeologa che ha scavato in Medio Oriente e le cui scoperte hanno contribuito a spiegare il passaggio dalla preistoria alla storia.