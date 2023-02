Dado Vegetale Bauer: la cura e la maestria all’origine della bontà

Quando esperienza e artigianalità si incontrano non può che nascere qualcosa di buono. Il Dado Vegetale Bauer è il segreto per conferire ai piatti un gusto unico e genuino, quello di una volta. Realizzato con la massima cura e dedizione, a partire dall’attenta scelta delle materie prime per poi passare alla lavorazione lenta e delicata, il delizioso cubetto custodisce profumi e sapori intensi esaltati dalla maestria di sapienti "artigiani della bontà". Quando esperienza e artigianalità si incontrano non può che nascere qualcosa di buono. Il Dado Vegetale Bauer è il segreto per conferire ai piatti un gusto unico e genuino, quello di una volta. Realizzato con la massima cura e dedizione, a partire dall’attenta scelta delle materie prime per poi passare alla lavorazione lenta e delicata, il delizioso cubetto custodisce profumi e sapori intensi esaltati dalla maestria di sapienti "artigiani della bontà".





Lavorato con estrema cura, il Dado Vegetale Bauer è a base di olio extra vergine di oliva, verdure attentamente selezionate come carote, pomodori, sedano, cipolle e prezzemolo, uniti a preziosi estratti vegetali. Il risultato è dado capace di evocare tutta la bontà della natura.

Versatile. Il Dado vegetale Bauer è ideale per la preparazione di brodi gustosi ma leggeri, minestre e minestroni, pesce e risotti. È l’ingrediente irrinunciabile per portare la naturalezza in tavola.

Buono senza artifici. Il suo gusto è ancora più naturale, grazie all’assenza di glutammato monosodico aggiunto e di grassi idrogenati. E adatto a tutti perché privo di glutine e lattosio.

Inoltre, ha ottenuto la certificazione QUALITÀ VEGAN®, garanzia ulteriore per il consumatore vegetariano o vegano che desideri utilizzare il prodotto nella realizzazione di piatti esclusivamente vegetali. Infine, il Dado Vegetale Bauer ha ottenuto la certificazione PEF (Product Enviromental Footprint), che certifica il ridotto impatto ambientale del prodotto nel corso del proprio intero ciclo di vita.

Il Dado Vegetale Bauer assicura un viaggio nel gusto e nella tradizione, in grado di risvegliare i sensi.

Ingredienti: Estratto per brodo di proteine vegetali di soia e di mais, sale iodato: 38.2%, olio di palma, verdure disidratate in proporzione variabile (patata, carota, cipolla, prezzemolo, porro, sedano, aglio, pomodoro): 5%, olio extra vergine d’oliva: 3,6%, estratto di lievito.

Formato e prezzo indicativo Dado Vegetale Bauer, confezione da 60 gr., 6 dadi - 2,30 euro.