Terremoto in Turchia: disperso anche l'italiano Angelo Zen

"È irrintracciabile, non sappiamo dove sia né cosa gli sia accaduto", ha spiegato il ministro, "siamo in contatto costante con la famiglia, abbiamo parlato poco fa con loro. Abbiamo avuto delega a dare tutte le informazioni chiediamo a tutti gli organi di stampa massima riservatezza e rispetto per la famiglia".

ROMA - Dopo il forte terremoto che ha colpito la Siria e la Turchia, la Farnesina non è riuscita a rintracciare Angelo Zen, 50 anni, consulente originario di Saronno (Varese) e attualmente residente a Martellago (Venezia) dopo aver vissuto per molti anni a Romano d'Ezzelino (Vicenza ), dove vive ancora uno dei suoi figli.Secondo i siti dei giornali locali, Zen è un tecnico specializzato in macchinari orafi e l'ultimo contatto con la famiglia risale a domenica scorsa. Nelle ultime settimane stava lavorando in Turchia, i familiari non sono stati in grado di riferire con precisione il luogo esatto in cui si trovava.Secondo quanto segnalato da conoscenti del tecnico, Zen si trovava a Kahramanmaras, città turca di oltre un milione di abitanti dove lavora nel settore delle auto. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in collegamento con il Tg3 dalla sala dell'Unità di crisi della Farnesina.