Al via la 73ma edizione del Festival di Sanremo: standing ovation per Mattarella

SANREMO - Al via la 73ma edizione del festival di Sanremo che si apre con un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia e Siria. Standing ovation dell'Ariston per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella."Vorrei che cantassimo tutti insieme". E' l'invito rivolto all'Ariston di Gianni Morandi a cantare con lui l'inno di Mameli, in onore della presenza nella sala dell'Ariston del presidente Mattarella. L'occasione è la celebrazione del 75° anniversario della Costituzione. Morandi e Amadeus cantano con le mani sul cuore. Standing ovation finale, anche per l'orchestra, e applausi di Mattarella dal suo posto d'onore."Signor Presidente, averla qui con noi testimonia la sua vicinanza al mondo dello spettacolo e della musica. Una vicinanza anche al mondo della canzone di cui Sanremo è la massima espressione popolare. La sua presenza ci ricorda poi che ricorre il 75/o anniversario della Costituzione di cui lei è nostro amato garante": così Amadeus ringraziando il presidente della Repubblica, Mattarella, per la prima volta presente alla serata inaugurale del festival."Sono felice che lei sia qui, presidente, ma le faccio notare una cosa - Roberto Benigni entra sul palco di Sanremo e ironizza sullo 'strapotere' di Amadeus, rivolgendosi al presidente Mattarella -: lei è al secondo mandato, Amadeus al quarto e ha già prenotato il quinto, pensa di fare il sesto, il settimo. Mi chiedo: è costituzionale? Presidente bisogna fermarlo, è un colpo di stato, si è montato la testa, vuole pieni poteri, sta organizzando la marcia su Sanremo si vuole prendere tutto, è una dittatura". Sul palco dell'Ariston Roberto Benigni celebra la Costituzione e rende omaggio ai padri costituenti, "tra questi - dice - c'era Bernardo Mattarella, il padre del presidente, al quale va il nostro applauso. Lei e la Costituzione avere avuto lo stesso padre - dice il premio Oscar rivolto al capo dello Stato - possiamo dire che è sua sorella''. Standing ovation all'Ariston per Benigni e il suo inno alla Costituzione. Al termine del discorso, durato circa quindici minuti, tutto l'Ariston - compresi il presidente Mattarella e la figlia Laura - ha applaudito il premio Oscar.Abito lungo nero scollato, una lunga stola bianca e la scritta 'Pensati libera' sulle spalle, che si intravede prima di scendere - con sicurezza - la temuta scalinata dell'Ariston. Chiara Ferragni entra sul palco di Sanremo, complimenti ad Amadeus, "è troppo accogliente, sa che sono terrorizzata", e una dichiarazione d'amore per Morandi: "Amo Gianni, sono sempre stata una fan delle sue canzoni". L'imprenditrice scherza tra sé e sé: "Sono mesi che salgo le scale del mio condominio e mi esercito a presentare", dice tutto d'un fiato, e poi presenta Mr Rain.Dopo la vittoria del 2013, stasera canta “Due vite”, brano che per i pronostici dovrebbe entrare nei primi tre.Dopo l’intervento della bellissima attrice Elena Sofia Ricci scende le scale per cantare la giovanissima Ariete con “Mare di guai”: tanta emozione per lei e anche tante stecche...Look discutibile del romano (di San Basilio) Ultimo con uno smanicato blu per mettere in bella vista le due braccia completamente piene di tatuaggi: ma la sua “Alba” è gradevole e incontrerà il successo del pubblico. Della giuria vedremo... Dopo l’esibizione ha salutato quello che ha definito in conferenza stampa oggi “un padre”, Antonello Venditti: “Ciao Antonello, ti voglio bene”.