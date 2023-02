Ricetta Gin Tabar: il Gin Tonic Casoni

Il Gin Tonic è uno dei cocktail più amati e richiesti. La sua popolarità è dovuta alla semplicità di preparazione e all’ampia scelta di gin presenti in commercio. Ogni gin è in grado di regalare un’esperienza di gusto diversa, per questo è importante saperli distinguere. Il Gin Tonic firmato Casoni è preparato con Gin Tabar, derivato dalla sapiente miscelazione di 9 diverse botaniche secondo un’antica tecnica appartenente alla distilleria artigianale Casoni. Il cuore di ginepro si fonde alle note agrumate di arancia dolce ed amara. Emergono aromi erbacei di angelica e di coriandolo, quelli speziati di cardamomo e il profumo del rosmarino. I sentori di camomilla ed anice conferiscono delicatezza e freschezza. L’ideale per un Gin Tonic dai sapori bilanciati e intensi.