Meloni a Berlino incontra Scholz: "Fondamentale per Ue cooperazione Italia-Germania"

BERLINO - Il premier Giorgia Meloni è oggi a Berlino per il suo primo incontro bilaterale con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Un faccia a faccia che ha visto un focus sulla modifica della disciplina sugli aiuti di Stato su cui il Consiglio europeo si pronuncerà tra una settimana, il 9 e 10 febbraio. C'è una "forte interconnessione economica" tra i due Paesi, ha ricordato Meloni.E, dal canto suo, Scholz ha anche sottolineato il rapporto tra Roma e Berlino: "Cara Giorgia, la tua visita qui dimostra che Italia e Germania sono partner stretti in Europa e nell'Alleanza atlantica".In mattinata anche la Meloni era a Stoccolma dove ha incontrato il premier Ulf Kristersson. Non è esclusa, inoltre, la prossima settimana una visita all'Eliseo per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron. Mentre prima del 24 febbraio anche il premier dovrebbe recarsi a Kiev, come lei stessa ha sottolineato questa sera.