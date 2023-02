- Nervi tesi tra Usa e Cina dopo la scoperta nei cieli statunitensi di un pallone spia cinese. Per questo motivo il Segretario di Stato Blinken ha deciso di rinviare il viaggio a Pechino: "In questo momento una visita a Pechino non sarebbe costruttiva, ma il segretario intende recarsi in Cina alla prima occasione utile".