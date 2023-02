Forte e sofisticato: Kerner Aristos per brindare alla Festa della Donna

Photo credits: Photo fonte ufficio stampa vinoalacarte

Aromatico, elegante, sapido, dal carattere forte e sofisticato: è così il Kerner Aristos di Cantina Valle Isarco, un magistrale ritratto dell'anima citrina e sferzante di questo vitigno aromatico, creato in Germania sul finire degli anni '20 del 1900.





La cantina lo coltiva in vigneti situati a un’altitudine che raggiunge i mille metri sul livello del mare. Una viticoltura di montagna eroica, con pendenze severe, che regala vini di grandissima mineralità ed eleganza. La valle Isarco è la regione vinicola più a nord d’Italia, forse la meno conosciuta dell’Alto Adige e quella con le potenzialità più belle per la produzione di vini bianchi. Notevole escursione termica fra giorno e notte, scarse piogge e un’importante quantità di ore di sole nel corso dell’anno sono le condizioni climatiche atipiche per un territorio alpino che si trovano in questa valle amena, da cui la viticoltura trae grande beneficio.

Il Kerner Aristos affina per 7 mesi sulle fecce nobili prima di finire in bottiglia e raggiungere i nostri calici dove si esprime con profumi di pesca nettarina, mela renetta, sambuco e magnolia, con tocchi minerali e gessosi che tornano al palato, supportati da un assaggio fresco, equilibrato e di vivace sapidità, avvolgente, con picchi salini e lunga persistenza aromatica.

Lo si abbina alla perfezione ad antipasti leggeri, speck, piatti a base di uova o funghi, pesce d’acqua dolce e frutti di mare, risotti alle erbe, ottimo come aperitivo.