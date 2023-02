Depeche Mode: uscito il nuovo singolo dal titolo "Ghosts Again"

(Ansa)

Grandi novità nel panorama musical internazionale: è uscito venerdì 10 febbraio 2023 "Ghosts Again", il primo singolo estratto dal nuovo album dei Depeche Mode "Memento Mori" (Columbia Records/Sony Music), in arrivo il 24 marzo.





Il brano, che ha tutte le caratteristiche tipiche del gruppo - le parole evocative di Dave Gahan e il sound ipnotizzante della chitarra di Martin Gore - sarà eseguito dai Depeche Mode in anteprima mondiale sabato 11 febbraio, alla serata finale del festival di Sanremo.

Online anche il videoclip ufficiale del brano, diretto da Anton Corbijn. "Per me "Ghosts Again" cattura perfettamente quell'equilibrio che esiste tra malinconia e gioia", commenta Gahan. Gore aggiunge: "Non capita spesso che ci ritroviamo a registrare un brano che poi non mi viene a noia quando lo ascolto. Sono eccitato all'idea di poterlo condividere con tutti".

"Memento Mori" è il quindicesimo disco in studio della band e il primo che vede Gahan e Gore da soli, dopo la scomparsa di Andy "Fletch" Fletcher. Prodotto da James Ford, e con la produzione aggiunta da Marta Salogni, l'album è nato durante le prime fasi della pandemia da Covid-19. Le 12 tracce dell'album esplorano una grande varietà di sentimenti ed emozioni: dalla cupa apertura fino alla chiusura finale, le canzoni spaziano dai temi come la paranoia e l'ossessione per arrivare poi alla catarsi e alla gioia.

Alla pubblicazione dell'album farà seguito un tour mondiale, il primo dei Depeche Mode in più di cinque anni e il diciannovesimo in totale, che comincerà a marzo e arriverà in Italia questa estate con tre date: il 12 luglio Stadio Olimpico - Roma, il 14 luglio Stadio San Siro - Milano e il 16 luglio Stadio dall'Ara - Bologna.