Casa Sanremo: il Premio Penisola Sorrentina debutta con cinema e fotografia

Foto di Jessica Gudi tratta dal volume prodotto dal Premio Penisola Sorrentina

– A Sanremo si torna sempre. E il Premio Penisola Sorrentina, riconoscimento culturale e cinematografico di rilevanza nazionale, non sfugge alla regola, portando con sé anche il ritorno della fortunata fiction "Noi" (trasposizione della americana "This us"), presentata lo scorso anno durante una delle serate condotte da Amadeus, direttamente dal protagonista Lino Guanciale, che pure farà ritorno quest'anno nella città dei fiori.