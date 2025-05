Leone XIV: preghiera, selfie e prime parole da Papa sotto il segno della pace

– Appena eletto Papa con il nome di, il cardinale americanoha scelto il silenzio e la preghiera come suo primo gesto da pontefice. Nella, dove pochi istanti prima era stato proclamato, Leone XIV si è raccolto in solitaria preghiera, subito dopo l'applauso commosso dei cardinali elettori. Un momento carico di spiritualità, immortalato anche in un video già virale.

Poco dopo, davanti a oltre 150mila fedeli assiepati in piazza San Pietro, via della Conciliazione e piazza Pia, il nuovo Pontefice si è affacciato dalla loggia delle benedizioni e ha pronunciato le sue prime parole al mondo:

“La pace sia con tutti voi”.

Visibilmente emozionato, Leone XIV ha ricordato con gratitudine il suo predecessore: “Grazie a Francesco. Aiutateci anche voi a costruire i ponti con il dialogo e con l'incontro, per essere un solo popolo, per essere in pace”. Un messaggio chiaro, che riassume in poche parole la direzione che il nuovo Papa intende imprimere al suo pontificato: riconciliazione, dialogo, unità.

Dalla loggia ai selfie con i fedeli

Terminato il momento solenne, il Papa ha potuto vivere un frangente più informale e umano. Prima della cena con i cardinali elettori, Leone XIV è tornato nel Palazzo del Sant'Uffizio, dove risiede dal 2023, e ha incontrato un gruppo di fedeli. Con loro ha scattato alcuni selfie, ha impartito una benedizione e si è intrattenuto in brevi scambi di parole e sorrisi. Tra i presenti anche suor Nathalie Becquart, sottosegretaria del Sinodo dei Vescovi, la prima donna con diritto di voto nel Sinodo, e alcuni fedeli di Guadalajara, in Messico, a testimonianza della dimensione globale di questo pontificato appena iniziato.

I prossimi impegni del nuovo Pontefice

Per oggi è prevista una Messa con i cardinali proprio nella Cappella Sistina, luogo del Conclave. Domenica alle 12, Papa Leone XIV reciterà per la prima volta il Regina Coeli dalla Loggia di San Pietro, un appuntamento molto atteso dai fedeli di tutto il mondo. Lunedì, infine, è previsto il primo incontro ufficiale con i media, in cui il Papa potrebbe iniziare a delineare ulteriormente le priorità del suo pontificato.

La Chiesa ha un nuovo pastore, e il mondo intero guarda a Papa Leone XIV con curiosità, speranza e grande attenzione: un pontefice che ha già mostrato di voler coniugare profonda spiritualità, apertura umana e dialogo con la contemporaneità.